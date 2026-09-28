Allerdings falle die Inflationsprognose für 2027 und 2028 «höher aus, als wir noch vor einigen Monaten angenommen hatten», räumte die Notenbankpräsidentin ein und führte dies auf die zuletzt gestiegenen Energiepreise zurück. Seit der jüngsten Sitzung des EZB-Rates seien aber die langfristigen Zinsen an den Finanzmärkten ebenfalls deutlich gestiegen. Dies werde das Wachstum dämpfen und «die Weitergabe von Preissteigerungen stärker begrenzen, als wir in unserer Prognose vom September angenommen hatten», sagte Lagarde.