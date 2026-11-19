EZB-Bankenaufsicht nimmt regelmässig Grossbanken unter die Lupe

Die Gesamtkapitalanforderung und -empfehlung der EZB für das harte Kernkapital der Banken - ein in der Finanzbranche viel beachteter Puffer gegen Krisen - blieb gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Die Notenbank legte aber für 14 Banken verbindliche Anforderungen für die Verschuldungsquote fest, um einer übermässigen Verschuldung entgegenzuwirken.