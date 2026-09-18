Weitere Zinserhöhungen der EZB erwartet

Für die Notenbank sind hohe Inflationserwartungen ein Warnsignal. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent im Euroraum an. Doch der Iran-Krieg hat die Inflation im Euroraum auf 3,2 Prozent im August getrieben und damit weit über die eigene Zielmarke. Die EZB hatte daher zuletzt den für Sparer und Banken wichtigen Einlagenzinsen auf 2,5 Prozent erhöht. Ökonomen erwarten weitere Anhebungen bis Jahresende.