«Zweifellos bietet der zunehmende Einsatz von KI im gesamten Finanzsektor erhebliche Chancen für Effizienzsteigerungen. Er bringt jedoch auch neue Schwachstellen mit sich, darunter eine stärkere Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl von Technologieanbietern sowie erhöhte Cyber- und Betriebsrisiken», warnte Vujcic. «Insbesondere immer leistungsfähigere und autonomere KI-Systeme verstärken das Ausmass, die Geschwindigkeit und die Raffinesse von Cyberangriffen.»