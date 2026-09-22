Fest stehe heute allerdings: «Wir haben keinen Fixpreis, und das ist ein Problem», sagte Pfister am Dienstagabend in der Sendung «10 vor 10». Der Gesamtpreis der Beschaffung ist somit weiterhin unklar. Man gehe aber «aufgrund von Berechnungen und von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es für 30 Flieger reichen wird», sagte der Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport.