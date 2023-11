Hägler tritt seine neue Aufgabe am 1. Februar 2024 als Nachfolger von Rolf Cavalli an, der zu Ringier wechselt. Mit Hägler, der 1998 als Lokalredaktor zur AZ gekommen sei, werde «ein profilierter Journalist mit langjähriger Führungserfahrung die Chefredaktion übernehmen», heisst es in der Mitteilung.