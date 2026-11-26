Die Schwerpunktreferate hätten gezeigt, dass die Akteure trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Schwarzarbeit in Bezug auf die Instrumente und Lösungsansätze nahe beieinander lägen. «Wir alle haben dasselbe Ziel: Ein Arbeitsmarkt, der auf Fairness, Transparenz und Verlässlichkeit basiert», lässt sich Regierungsrat Beat Tinner in der Mitteilung zitieren.