Eingeladen zur zum zweiten Mal stattfindenden «Schwarzarbeitstagung» hatte das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen. Die Bekämpfung von Schwarzarbeit sei eine wichtige Aufgabe für Arbeitsmarkt, Sozialversicherungen und Rechtsstaat, heisst es in einer Mitteilung dazu am Freitag.
Die Schwerpunktreferate hätten gezeigt, dass die Akteure trotz ihrer unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Schwarzarbeit in Bezug auf die Instrumente und Lösungsansätze nahe beieinander lägen. «Wir alle haben dasselbe Ziel: Ein Arbeitsmarkt, der auf Fairness, Transparenz und Verlässlichkeit basiert», lässt sich Regierungsrat Beat Tinner in der Mitteilung zitieren.
Fachleute geben Einblicke in die Praxis
Anne Kneer vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit zog eine Zwischenbilanz zum Konzept des Kantons St. Gallen. Dieses setze auf zentrale Koordination, eine Bündelung der Aufgaben und eine gezielte Triage. Verdachtsfälle würden rasch geprüft, um behördliche Massnahmen verhältnismässig und wirksam auszurichten.
Zudem gaben Fachleute vom Bundesamt für Polizei (Fedpol), der Kantonspolizei St. Gallen, der Gewerkschaften und des Vereins Arbeitsplatzkontrolle Ostschweiz Einblick in die Praxis.
(AWP)