Zudem teilten die Briten mit, das im Februar angekündigte 2,25 Milliarden Pfund schwere Aktienrückkaufprogramm mit einer weiteren Tranche von 125 Millionen Pfund bis Anfang Dezember weiterzuführen. Die im Stoxx 50 notierte Aktie gab im frühen Handel leicht auf 2.954 Pence nach. Das Papier befindet sich seit dem Rückfall auf ein Mehrjahrestief von etwas mehr als 2.000 britischen Pence im Februar auf Erholungskurs. Die Aktie hatte im Februar 2025 mit 4.205 Pence ein Rekordhoch erreicht.
In den Monaten danach setzte wegen der Sorgen über die zunehmende Gefahr für das Geschäftsmodell durch Künstliche Intelligenz (KI) ein Ausverkauf ein. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf knapp 52 Milliarden Pfund mehr als verdoppelt./men/zb/stk
(AWP)