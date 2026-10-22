Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx kann mit seinen Analysewerkzeugen weiter bei den Kunden punkten. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz aus eigener Kraft - sprich bereinigt um Währungs- sowie Übernahmeeffekte - um 7 Prozent zu, wie das Unternehmen in London mitteilte. Damit hielt Relx auch im dritten Quartal mit den ersten sechs Monaten Schritt. Den Jahresausblick bestätigte das Management des in einigen Bereichen mit Springer Nature und Wolters Kluwer konkurrierenden Unternehmens.