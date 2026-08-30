Man habe keine Kenntnisse, wo sich die Täterschaft befinden könnte. «Aufgrund der ganzen Situation schliessen wir aber aus, dass die Täterschaft wieder irgendwo aktiv werden könnte und zu einer neuen Gefahr werden könnte», hiess es vom Sprecher weiter. Noch gäbe es keine Erkenntnisse zur Täterschaft oder zu einem Motiv. Es müsse davon ausgegangen werden, dass eine «grössere Zahl» Schüsse gefallen sei, sagte er.