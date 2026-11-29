Nur in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Glarus wurde das von der Mitte-Partei zustande gekommene Volksbegehren angenommen. Dies knapp mit 51,1 zu 48,9 Prozent respektive mit 50,9 zu 49,1 Prozent der Stimmen in dieser Reihenfolge.
Laut den bisher vorliegenden Hochrechnungen des Instituts gfs.bern für die SRG dürfte das von der Mitte-Partei stammende Volksbegehren auch am Volks-Nein scheitern. Gemäss der letzten Hochrechnung ist ein Nein-Stimmen-Anteil von 59 Prozent zu erwarten.
Mitte wollte weiterhin gemeinsame Steuererklärung
Der offizielle Titel der Volksinitiative lautet «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen». Mit ihr wollte die Mitte-Partei die Diskriminierung von Verheirateten bei der Bundessteuer beseitigen.
Ehepaare sollten zwar weiterhin eine gemeinsame Steuererklärung einreichen. Gesetzesbestimmungen sollten dann aber dafür sorgen, dass Ehepaare gegenüber Unverheirateten nicht im Nachteil gewesen wären.
Die Befürworter der Vorlage sagten weiter, die Fairness-Initiative bringe eine gerechte und einfache Lösung. Paare sollten selbst entscheiden dürfen über ihre Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit, und das Steuersystem solle kein Lebensmodell benachteiligen. Wer sein berufliches Pensum reduziere, um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, übernehme Verantwortung für andere. Diese Arbeit dürfe steuerlich nicht benachteiligt werden.
Die Gegner der Vorlage hingegen argumentierten, das Hauptanliegen der Mitte-Partei sei bereits erfüllt: Die Schweizer Stimmberechtigten hätten im März dieses Jahres an der Urne die Einführung der Individualbesteuerung angenommen. Damit würden bei den Steuern Heiratsstrafe und Heiratsbonus abgeschafft.
Jetzt schon wieder das Steuersystem anpassen zu wollen, sei eine Zwängerei und führe zu einem Wirrwarr.
Wirtschaftsverbände gegen Initiative
Für die Initiative traten nebst der Mitte auch die Parteien SVP, EVP und EDU ein. Dagegen traten der Bundesrat und eine Mehrheit im Parlament auf. Ein Nein empfahlen auch SP, FDP, GLP und Grüne sowie Wirtschaftsverbände.
Verheiratete und gleichgeschlechtliche Paare in eingetragener Partnerschaft werden heute gemeinsam besteuert, ihre Einkommen also zusammengezählt. Sind beide Ehepartner erwerbstätig, müssen sie wegen der Progression teilweise mehr Steuern abliefern als Konkubinatspaare mit getrennten Veranlagungen und in ähnlichen finanziellen Verhältnissen.
Das Bundesgericht befand 1984, die steuerliche Diskriminierung verheirateter und eingetragener Paare gegenüber Konkubinatspaaren sei verfassungswidrig.
Im Schweizer Fernsehen SRF sagte am Mittag der Politologe Lukas Golder, das Nein sei keine Überraschung. «Die Leute sagten: Achtung, das könnte einen Widerspruch geben zwischen der Bundeslösung und der Kantonslösung, wo die Individualsteuerung eingeführt wird.» Diese Schwäche habe die Initiative «mitgetragen».
(AWP)