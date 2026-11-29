Politologe Lukas Golder sagte kurz nach Bekanntgabe der Trend-Meldung am Mittag im Schweizer Fernsehen SRF, der Nein-Trend sei keine Überraschung. «Die Leute sagten: Achtung, das könnte einen Widerspruch gegen zwischen der Bundeslösung und der Kantonslösung geben, wo die Individualsteuerung eingeführt wird». Diese Schwäche habe die Initiative «mitgetragen».