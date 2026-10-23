Zuvor hatten die Anwälte des angeklagten Tatverdächtigen Tyler Robinson Medienberichten zufolge einen Starttermin in der zweiten Hälfte des Jahres 2029 vorgeschlagen. Die Vorbereitung auf den Fall würde entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen, berichteten die US-Sender CNN und Fox News unter Berufung auf die Verteidiger. Sollte das Hauptverfahren zu dem Fall tatsächlich erst dann beginnen, würde er rund vier Jahre nach der Tat aufgerollt werden.