Die Schweiz habe ihre Ziele erreicht, schrieb das WBF: Mit dem bestehenden Freihandelsabkommen sind nur gut die Hälfte der Schweizer Exporte zollfrei. Künftig - nach Abbaufristen - kommen 99,8 Prozent der aktuellen Ausfuhren zollfrei auf den chinesischen Markt. Chinesische Importe in die Schweiz sind dagegen schon heute fast alle zollfrei.