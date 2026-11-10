Atemberaubender Aufstieg - aber kein «Kronprinz»

Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind gleichwohl untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze - und um ihn herum. Und es war ein atemberaubendes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.