Zwar wird die Auszahlung der 13. AHV-Rente nicht in Frage gestellt, doch wird die Art ihrer Finanzierung als inakzeptabel angesehen. Die Partei ist der Ansicht, dass diese zusätzliche Belastung das Haushaltsbudget stark belasten würde, das ohnehin schon durch steigende Krankenkassenprämien, Mieten und laufende Ausgaben strapaziert ist. Die Summe dieser täglichen Mehrkosten könnte sich auf mehrere hundert oder sogar tausend Franken pro Jahr belaufen.