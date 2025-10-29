In den 1990er Jahren waren viele Internet- und Technologie-Unternehmen extrem überbewertet - obwohl sie keine Gewinne erzielt hatten. Hinter vielen Visionen und Geschäftsideen standen keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Die sogenannte Dotcom-Blase blähte sich weiter auf und platzte dann im Jahr 2000./ngu/DP/zb