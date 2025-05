US-Notenbankchef Jerome Powell hat vor künftigen Belastungen für die Weltwirtschaft gewarnt. «Wir könnten in eine Phase häufiger und womöglich längerer Versorgungsengpässe eintreten», sagte der Fed-Chef in Washington. Das stelle sowohl für die Wirtschaft als auch für Zentralbanken eine schwierige Herausforderung dar, erklärte Powell. Die Inflation könne künftig schwankungsanfälliger sein als in den vergleichsweise stabilen Jahren zwischen der Finanzkrise 2008 und der Corona-Pandemie.