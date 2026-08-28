Warsh wiederholte beim Zinsentscheid, dass die Fed Preisstabilität garantieren werde - ein Indiz dafür, dass er der Bekämpfung der Inflation Vorrang einräumen will. Die USA stünden bei der Entwicklung der Vollbeschäftigung zwar gut da, «aber bei den Preisen deutlich schlechter», sagte er und betonte zugleich, dass diese Bemühungen noch mehr Zeit in Anspruch nehmen dürften./ngu/DP/jsl