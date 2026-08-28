«Insgesamt würde es mir schwerfallen, die Finanzierungsbedingungen als restriktiv zu bezeichnen», sagte Warsh an seinem Auftritt beim jährlichen Notenbanktreffen in Jackson Hole. Die Lage bei der Inflation habe sich zuletzt «nicht massgeblich verbessert». Das Fed müsse reagieren, sollte sich die Teuerung nicht «zügig» in Richtung des Zielwerts von 2 Prozent bewegen. Um die Inflation mache er sich derzeit mehr Sorgen als um den Arbeitsmarkt.