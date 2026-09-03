Das Fed-Direktoriumsmitglied Christopher Waller macht sein Abstimmungsverhalten bei der nächsten Zinssitzung von ‌frisch ⁠hereinkommenden Inflationsdaten abhängig. «Meine Entscheidung über die angemessene geldpolitische Ausrichtung wird massgeblich davon ⁠abhängen, welche Erkenntnisse wir über die Inflation im August gewinnen», sagte Waller auf einer Veranstaltung in Washington am Donnerstag. Sollten weitere ‌Fortschritte in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der ​Federal Reserve erkennbar sein, sei er für eine weitere Zinspause.