«Wenn sich, wie ich erwarte, die monatliche Inflationsrate im Oktober verbessert, neige ich dazu, eine Anhebung unseres Leitzinses um 25 Basispunkte zu unterstützen», sagte Waller. «Sollten die im Laufe des Tages veröffentlichten Verbraucherpreisdaten für Oktober jedoch den letzten beiden Monatswerten ähneln - mit einer Kern-Inflation von rund 0,3 Prozent oder sogar höher -, dann könnte eine stärkere geldpolitische Massnahme erforderlich sein», sagte er. «In diesem Fall sollte meiner Meinung nach eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bei der Dezember-Sitzung in Betracht gezogen werden.» An den Finanzmärkten wird nur eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.