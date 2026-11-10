Die Fed hatte auf ihrer Sitzung Ende Oktober die Leitzinsen bestätigt, nachdem sie im September um 0,25 Prozentpunkte erhöht worden waren. Dies war die erste Leitzinsanhebung seit dem Jahr 2023. Die nächste Zinssitzung ist im Dezember. Vor den Aussagen wurden die Verbraucherpreisdaten für den Monat Oktober veröffentlicht. Diese fielen höher als erwartet aus.
US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller hatte sich am Vormittag für eine Zinserhöhung im Dezember ausgesprochen und dabei auch eine Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen. Sollte sich die Inflation weiter beschleunigen, würde er eine Anhebung in dieser Höhe unterstützen, um die Glaubwürdigkeit der Zentralbank zu wahren, sagte er am Dienstag in London. Die Wirtschaft sei stark und der Arbeitsmarkt stabil, aber die Inflation sei weiter zu hoch./jsl/he
(AWP)