Zudem drückten jüngst die Schwäche der europäischen Wirtschaft und auch daher womöglich weitere Zinssenkungen durch die EZB sowie aktuell der Regierungsstreit des hoch verschuldeten Eurozonen-Landes Frankreich auf den Eurokurs. So hatte Frankreichs Regierung aktuell ein Gesetz zum Sozialhaushalt ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt und muss nun mit einem Sturz durch die Opposition rechnen. Vor allem das hohe französische Haushaltsdefizit verunsichert in diesem Zusammenhang die Akteure an den Finanzmärkten.