Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, hat Erwartungen baldiger Zinssenkungen in den USA gedämpft. «Wir reden derzeit nicht wirklich über Zinssenkungen», sagte Williams am Freitag dem US-Fernsehsender CNBC. Es sei «verfrüht», über eine Zinssenkung im März nachzudenken.

15.12.2023 15:53