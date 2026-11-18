Sie stellt sich damit auch gegen eine Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N), welche am Montag das doppelte Mehr verlangt hat. Der Entscheid in der APK-N für ein fakultatives Referendum mit einfachem Volksmehr fiel mit 15 zu 10 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten.