Sie spricht sich klar für die Vertiefung des bilateralen Wegs aus und wehrt sich gegen das vom Ständerat verlangte Ständemehr bei einer Volksabstimmung. Sie stellt sich damit auch gegen eine Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats (SPK-N), welche am Montag das doppelte Mehr verlangt hat. Der Entscheid in der APK-N für ein fakultatives Referendum mit einfachem Volksmehr fiel mit 15 zu 10 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten.