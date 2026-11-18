Damit zeichnet sich im Nationalrat ein Richtungsstreit ab: Sowohl der Ständerat in der Herbstsession als auch die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) am Montag hatten das doppelte Mehr von Volk und Ständen verlangt. Befürworter der Verträge befürchten, dass ein Ständemehr die Hürde an der Urne massiv erhöht - zumal neben der SVP auch Teile von FDP und Mitte skeptisch sind.