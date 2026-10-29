Der US-Logistikkonzern Fedex blickt wie seine Konkurrenten UPS und DHL zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde voraussichtlich bei 18 bis 18,60 US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Beim Umsatz rechnet Fedex-Chef Raj Subramaniam jetzt mit einem Plus von zwölf Prozent und damit mit einem Prozentpunkt mehr als bisher. Anleger reagierten verhalten.