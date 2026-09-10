Eine Aktionärsvereinigung klagt gegen den Prothesenhersteller Ottobock . Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kritisiert die Darstellung des Russlandgeschäfts in einem Wertpapierprospekt des Unternehmens aus dem südniedersächsischem Duderstadt, wie die Vereinigung mitteilte. Laut dem Landgericht Göttingen wird derzeit geprüft, welches Gericht für die Klage zuständig ist. Der Verein teilte mit, die sogenannte Prospekthaftungsklage über ein Mitglied zu führen.