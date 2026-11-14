Bei einem weiteren Testflug seiner Riesen-Rakete Starship hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX schon kurz nach dem Start einen Rückschlag hinnehmen müssen. Eigentlich sollten erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden - doch es kam zu Komplikationen: Die untere Raketenstufe kehrte zwar kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf.