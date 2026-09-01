Inoverde bündelt die Lagerung, Verarbeitung und Vermarktung von Kern- und Steinobst künftig an den Standorten Perroy VD und Charrat VS. Sursee sei der älteste und kleinste Verarbeitungsstandort. Dort wären in den kommenden Jahren hohe Investitionen nötig geworden, die sich angesichts des starken Preis- und Kostendrucks sowie der vergleichsweise geringen Mengen nicht rechtfertigen liessen, hiess es in der Mitteilung.