Die anhaltende Trockenheit gefährdet die Versorgung Schweizer Landwirtschaft nicht. Zu dieser Einschätzung kommt der Agrarkonzern Fenaco. Allerdings beeinflusse die Trockenheit den heimischen und europäischen Futtermarkt, so dass es wegen Futtermittelengpässen zu Einschränkungen beim Angebot kommen könne.