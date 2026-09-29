Mehrausgaben beim Essen

Und auch je nach Alter zeigen sich Differenzen. Touristen über 50 halten ihr Budget häufiger ein als jüngere Reisende. Bei den 18- bis 29-Jährigen überziehen ganze 50 Prozent ihr Budget und bei den 40- bis 49-Jährigen sind es sogar 52 Prozent. Ab 50 Jahren fällt diese Quote dann auf nur noch 36 Prozent.