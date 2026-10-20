Schwere Schäden nach Brandstiftung

In der Stadt mit rund 130.000 Einwohnern wurde das prächtige, unter Denkmalschutz stehende Rathaus am Samstag von Randalieren in Brand gesetzt und schwer beschädigt. Für die Ermittlungen sei die Direktion für organisierte und spezialisierte Kriminalität in Limoges durch Ermittler der Unterdirektion für Terrorismusbekämpfung verstärkt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Am Freitag wird Premierminister Sébastien Lecornu in Limoges erwartet.