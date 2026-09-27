Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump wollten die fünf Männer «grossen Schaden» anrichten. Die Festnahme sei grossartig gewesen, sagte Trump vor Reportern in Chicago. Der US-Präsident lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Grossbritannien. «Wir hatten sie schon lange im Blick und haben sie geschnappt», sagte er über die Verdächtigen. Laut PA dagegen sollen die Ermittler vor dem Einsatz in der Nähe des Dorfs Whelford in Gloucestershire keine Kenntnis von einem womöglich geplanten Anschlag gehabt haben.