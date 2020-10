Festnahmen bei Protesten in Israel

Die israelische Polizei hat mehrere Dutzend Menschen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu festgenommen. Trotz der weiter verschärften Corona-Auflagen gingen am Samstagabend in vielen Städten erneut Demonstranten gegen Netanjahu auf die Strasse. In Tel Aviv lösten Polizisten in der Nacht zum Sonntag einen Protest auf - Beamte warnten per Megafon, dieser sei grösser als erlaubt und deshalb illegal. Nach Polizeiangaben wurden 38 Menschen festgenommen, die meisten davon in Tel Aviv.