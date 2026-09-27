Zahlreiche Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, darunter auch Experten für Kampfmittelbeseitigung der Streitkräfte. Diese untersuchten mehrere Fahrzeuge, hiess es. Nach Einschätzung der Polizei war der Vorfall am Vormittag unter Kontrolle. Details wurden zunächst nicht bekannt.