Protestaktionen gab es in vielen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Bremen, Freiburg und Köln. Laut der Initiative «Gen Z regelt» waren diesmal knapp 90.000 Menschen dabei - deutlich weniger als bei den ersten grossen Jugendprotesten vor knapp drei Wochen. Die Polizei hatte sich vielerorts mit einem Grossaufgebot auf mögliche Krawalle vorbereitet. Bis in die frühen Abendstunden blieb es bei oft regnerischem Wetter zunächst weitgehend friedlich. Erst später gab es mancherorts Randale.