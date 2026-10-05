Die Feuerwehr war gegen 4.00 Uhr am Morgen informiert worden und ging zunächst von einem kleinen Einsatz aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Unter einer Brücke an der Boxberger Strasse brannten nach seinen Angaben Altreifen und Gerümpel. Durch das Feuer wurden jedoch Stromleitungen beschädigt. Zu einem grossflächigen Stromausfall kam es laut Feuerwehrsprecher nicht.