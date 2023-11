Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas sollen ab Freitag für vier Tage die Waffen schweigen. Die zwischen beiden Seiten vereinbarte Kampfpause werden am Morgen um 7.00 Ortszeit (6.00 Uhr MEZ) beginnen, sagte Madschid al-Ansari, Sprecher des Aussenministeriums von Katar, das in dem Konflikt vermittelt, am Donnerstag in Doha. Mit der um einen Tag verzögerten Waffenruhe solle auch der Austausch von israelischen Geiseln der Hamas gegen palästinensische Häftlinge beginnen. Sie soll auch grössere, dringend benötigte Hilfslieferungen in den Gazastreifen möglich machen.

23.11.2023 16:41