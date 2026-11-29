«Wir wollten Feuerwerk nicht ganz abschaffen, sondern einschränken, weil Mensch und Tier darunter leiden. Genau in diesem Sinne werden wir uns auch bei der Umsetzung der Vorlage weiter engagieren», sagte Katja Schönenberger, Geschäftsführerin von Vier Pfoten, ihrerseits zu einem Reporter von Keystone-SDA.