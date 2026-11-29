59,8 Prozent der Stimmenden und alle Stände haben die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» am Sonntag angenommen. Bei den Tierschutzorganisationen und den befürwortenden Parteien fielen die Reaktionen entsprechend positiv aus.
Andrea Schaller vom Schweizer Tierschutz (STS) betonte, die Bevölkerung habe verstanden, dass es nicht um ein Verbot von Festen gehe. Schaller kündigte an, die nun folgende Ausarbeitung des Gesetzestextes im Dialog mit Bundesrat und Parlament eng begleiten zu wollen.
«Wir wollten Feuerwerk nicht ganz abschaffen, sondern einschränken, weil Mensch und Tier darunter leiden. Genau in diesem Sinne werden wir uns auch bei der Umsetzung der Vorlage weiter engagieren», sagte Katja Schönenberger, Geschäftsführerin von Vier Pfoten, ihrerseits zu einem Reporter von Keystone-SDA.
Die Grünliberalen wiederum werteten den Ausgang der Abstimmung als Zeichen für mehr gesellschaftliche Achtsamkeit. SP-Nationalrat Benoît Gaillard (VD) hob hervor, das Stimmvolk habe das Gemeinwohl über das blosse Vergnügen gestellt. Seine Zürcher Ratskollegin Anna Rosenwasser begrüsste die landesweite Vorschrift, da Lärm und Rauch nicht an Kantonsgrenzen haltmachten.
Verlierer fordern pragmatische Umsetzung
Aufseiten der Gegnerschaft mahnte SVP-Nationalrat Edgar Bischof (AR) zu einer vernünftigen gesetzlichen Umsetzung. Er kritisierte die Vorlage als Ausweitung einer Verbotskultur und verwies darauf, dass Regelungen auf kantonaler oder kommunaler Ebene zweckmässiger gewesen wären.
Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) akzeptierte das Verdikt der Stimmbevölkerung, beklagte aber die zunehmende Regulierungsdichte und verlangte einen pragmatischen Vollzug. Bürokratie zu produzieren, sei einfach, so der SGV. Sie wieder wegzubringen, erfordere hingegen einen Kraftakt.
«Die Umsetzung wird einige anspruchsvolle Fragen aufwerfen», sagte auch Umweltminister Albert Rösti an der bundesrätlichen Medienkonferenz. Etwa wenn geklärt werden müsse, was als lärmiges Feuerwerk gelte und für welche Anlässe die Kantone Ausnahmebewilligungen erteilen können.
Pyrotechnikbranche sieht sich vor dem Aus
Dramatisch fiel das Echo in der Pyrotechnikbranche aus. Fabian Hutter, Geschäftsführer der Feuerzauber GmbH, stellte sich auf gravierende geschäftliche Einschnitte und eine deutliche Verkleinerung seines Unternehmens ein. Die Ausfälle beim klassischen Feuerwerk liessen sich durch geräuscharme Produkte nicht kompensieren.
Noch düsterer beurteilte Elisa Mühlemann von Feu d'art in Ecublens VD die Lage: «Ich glaube, das ist das Ende der Feuerwerke.» Sie sieht die Existenz ihres Familienbetriebs akut bedroht. Für die verbleibenden Grossveranstaltungen im Land dürfte künftig ein einziges Pyrotechnikunternehmen ausreichen.
(AWP)