Es handle sich um eine krachende Niederlage für das bürgerliche Lager, sagte der Politologe Lukas Golder von gfs.bern im Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Dies, weil sich die Haltung der Linken aus der parlamentarischen Beratung des Volksbegehrens durchgesetzt habe.
Es sei um ein Umwelt- und Tierschutzanliegen gegangen, sagte Golder. Die Bevölkerung habe dieses Anliegen von Anfang an sehr positiv beurteilt.
Wenn die Gegnerseite sich nicht wirklich stark mache, um die Schwächen einer Vorlage zu vermitteln, dann sei das Stimmvolk geneigt, auch «etwas unliberale Ideen» sympathisch zu finden, erklärte der Politologe weiter. Der gesellschaftliche Diskurs um Lärm habe sich in den letzten Jahren verändert. Diese Stimme habe die Initiative perfekt aufgenommen.
Gemäss Initiativtext sollen laute Feuerwerkskörper wie zum Beispiel Böller und Knaller nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden dürfen. Laute Feuerwerkskörper sollen von Privatpersonen zudem nicht mehr abgebrannt werden dürfen.
Die kantonalen Behörden sollen auf Gesuch hin für Anlässe von überregionaler Bedeutung Ausnahmen bewilligen können. Erlaubt bleiben sollen pyrotechnische Produkte, die ohne Lärm in die Luft gehen. Wie genau Lärm definiert werde, sei Sache von Bundesrat und Parlament, schreibt das Initiativkomitee auf seiner Webseite.
Die Befürworterinnen und Befürworter des Volksbegehrens argumentierten insbesondere mit der Luftverschmutzung durch Feuerwerk und mit dem Tierwohl.
Niederlage für Bundesrat und Parlament
Getragen wird die Initiative vom Verein Feuerwerksinitiative, Partner sind der Schweizer Tierschutz (STS), Vier Pfoten, die Stiftung für das Tier im Recht und die Fondation Franz Weber. Zahlreiche weitere Tierschutz- und Umweltorganisationen sowie SP, Grüne, GLP und die EVP unterstützen das Begehren.
Bundesrat und Parlament lehnten die Initiative ab. Das Gewerbe und bürgerliche Politiker bezeichneten im Abstimmungskampf das Verbot als unverhältnismässig. Die negativen Auswirkungen der Feuerwerke auf die Gesundheit seien zeitlich begrenzt und vergleichsweise gering.
Nach Meinung des Nein-Lagers ist Feuerwerk eine Tradition. Viele Menschen im Land verbänden mit dem Abbrennen von Feuerwerk sehr positive Emotionen verbinden. Es brauche gezielte Regeln statt Verbote, machen sie geltend.
(AWP)