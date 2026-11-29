Wenn die Gegnerseite sich nicht wirklich stark mache, um die Schwächen einer Vorlage zu vermitteln, dann sei das Stimmvolk geneigt, auch «etwas unliberale Ideen» sympathisch zu finden, erklärte der Politologe weiter. Der gesellschaftliche Diskurs um Lärm habe sich in den letzten Jahren verändert. Diese Stimme habe die Initiative perfekt aufgenommen.