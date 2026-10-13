Die Ja-Kampagne läuft bereits seit dem 5. Oktober auf 917 digitalen Screens an Bahnhöfen und in Innenstädten aller Sprachregionen der Schweiz. In den kommenden Wochen werde die Kampagne auf weitere digitale Werbeflächen ausgeweitet und insgesamt auf rund 3850 Screens in allen Landesteilen sichtbar sein, so das Initiativkomitee.