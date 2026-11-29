Nach Meinung des Nein-Lagers ist Feuerwerk eine Tradition. Viele Menschen im Land würden mit dem Abbrennen von Feuerwerk sehr positive Emotionen verbinden. Die Gegnerinnen und Gegner geben weiter zu bedenken, dass es bereits zu viele Regulationen und Verbote gebe. Es brauche gezielte Regeln statt Verbote, machen sie geltend. Ein Feuerwerksverbot gehöre zudem nicht in die Verfassung.