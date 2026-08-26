FIFA reagiert erfreut

Schon vor der offiziellen UEFA-Bestätigung reagierte der Weltverband auf die Wendung. «Die FIFA freut sich, dass alle qualifizierten Mannschaften an der bevorstehenden FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Die FIFA ist fest davon überzeugt, dass Fussball die Kraft hat, Menschen zu vereinen - selbst unter schwierigen Umständen - und freut sich darauf, alle Mannschaften und Spielerinnen in Polen willkommen zu heissen», sagte ein Sprecher./aer/DP/mis