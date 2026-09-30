Im Fall Balogun geriet der Fifa-Präsident aus dem Wallis während der Fussball-Weltmeisterschaft in Amerika in die Kritik, nachdem die Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun wegen einer Roten Karte nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Infantino aufgehoben worden war. Für noch grössere Kritik sorgte Fifa Forward Enterprise. Über das Projekt sollten Anteile an den Fussball-Weltmeisterschaften an private Investoren aus dem Umfeld des US-Präsidenten verkauft werden.