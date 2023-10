Die britische Finanzaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) hat eine Strafe von 1,8 Millionen Pfund (etwa 2,1 Millionen Euro) gegen den früheren Barclays-Chef s Jes Staley verhängt. Zudem dürfe Staley keine Führungsposition mehr im Finanzsektor einnehmen, hiess es in einer Mitteilung der Behörde am Donnerstag. Die Entscheidungen seien zunächst vorläufig, weil Staley sie zur Überprüfung an eine Prüfungskommission weitergeleitet habe.

12.10.2023 13:33