Die Zinsentscheidung sollte der Immobilienbranche zufolge den Bund anspornen, Investitionen durch eigene mutige Schritte zu erleichtern. Steigende Baukosten plus rasant steigende Zinslasten hätten Investoren zuletzt «geradezu gelähmt», sagte die Präsidentin des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), Iris Schöberl. «Wenn die Regierung den Schwung der geplanten Leitzins-Senkung aufnimmt, könnte sie eine Bau-Welle in Gang setzen – ein Push am Wohnungsmarkt wäre dann endlich wieder realistisch.» Hohe Baukosten, hohe Zinsen und hohe Auflagen haben die Nachfrage am Wohnungsbau einbrechen lassen.