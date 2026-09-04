Die strategische Planung wird von einer grossen Mehrheit der Gemeinden und Städte als wertvoll erachtet. So gaben 81 Prozent der Befragten an, dass der Nutzen die Kosten und den Aufwand überwiege. Die strategische und die finanzielle Steuerung sind dabei eng verknüpft: 85 Prozent der Gemeinden gaben an, dass ihr Budget die strategischen Ziele widerspiegele. Zudem richteten 78 Prozent der befragten Gemeinden und Städte neue Ausgaben gezielt auf die Erreichung dieser Ziele aus.