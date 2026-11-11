Gleichzeitig ist die Bereitschaft zum Stellenwechsel gesunken. Nur noch 23 Prozent der Beschäftigten denken über einen Wechsel nach, gegenüber 38 Prozent vor zwei Jahren. Allerdings fühlen sich inzwischen 18 Prozent in ihrer Stelle gefangen und würden wechseln, wenn sie könnten. 2024 waren es erst 12 Prozent.