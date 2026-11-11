Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Beschäftigten bezeichnet laut Mitteilung vom Mittwoch die eigene finanzielle Lage als schlecht, verglichen mit 16 Prozent im Jahr 2024. Zudem erwartet fast die Hälfte (49 Prozent), im Ruhestand finanziell schlechter dazustehen als die Generation ihrer Eltern. Gut ein Drittel (35 Prozent) befürchtet, dass die Pensionskassenleistungen sinken werden.
Die zunehmenden finanziellen Sorgen wirken sich laut WTW auch auf das Arbeitsleben aus. Stark belastete Mitarbeitende hätten fast doppelt so viele Ausfalltage wie Beschäftigte mit geringen finanziellen Sorgen. Zudem fühlten sie sich mehr als doppelt so häufig ausgebrannt.
Gleichzeitig ist die Bereitschaft zum Stellenwechsel gesunken. Nur noch 23 Prozent der Beschäftigten denken über einen Wechsel nach, gegenüber 38 Prozent vor zwei Jahren. Allerdings fühlen sich inzwischen 18 Prozent in ihrer Stelle gefangen und würden wechseln, wenn sie könnten. 2024 waren es erst 12 Prozent.
An Bedeutung gewonnen haben Zusatzleistungen der Arbeitgeber. Für 75 Prozent der Befragten waren diese ein wichtiger Grund für die Wahl ihres Arbeitgebers, gegenüber 42 Prozent im Jahr 2024. Allerdings beurteilen nur 47 Prozent das Zusammenspiel von digitalem Zugang, Kommunikation und Unterstützung bei der Nutzung dieser Leistungen als hilfreich.
Für die repräsentative Studie befragte WTW zwischen Februar und Mai 2026 rund 1000 Beschäftigte in der Schweiz. Weltweit nahmen rund 41'000 Personen in 31 Märkten teil.
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(AWP)